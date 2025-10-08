Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa etti. Belözoğlu, yakın zamanda yaptığı açıklamada istifa sinyalini vermişti.

'SORUMLULUK BENDE'

Belözoğlu, Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şunları söylemişti: "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı.

Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

'EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ'

Belözoğlu, bir gazetecinin "Konuşmalarınızdan sanki bir istifa izlemi mi söz konusu?" sorusu üzerine, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız.

Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

8 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8 maçta 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, millî maç arasına ligde 10. sırada girdi. Yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Bu arada Emre Belözoğlu'nun yeni adresi de belli oldu. 45 yaşındaki teknik adam, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un başına geçecek. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı. Eyüpspor, millî maç arasına ligde 5 puanla 16. sırada girdi.

