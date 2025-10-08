×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#İstifa#Eyüpspor
Emre Belözoğlunun yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 10:16

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisinden istifa etti. Belözoğlu'nun Antalyaspor'dan sonraki durağının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa etti. Belözoğlu, yakın zamanda yaptığı açıklamada istifa sinyalini vermişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede transfer harekatı başladı Listede 4 oyuncu varFenerbahçe'de transfer harekatı başladı! Listede 4 oyuncu varHaberi görüntüle

'SORUMLULUK BENDE'

Belözoğlu, Antalyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şunları söylemişti: "Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı.

Emre Belözoğlunun yeni takımı belli oldu

Haberin Devamı

Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

Gözden KaçmasınFenerbahçede Sadettin Saran kanunları başladı Tedesco, Devin Özek ve hesap vaktiFenerbahçe'de Sadettin Saran kanunları başladı! Tedesco, Devin Özek ve hesap vaktiHaberi görüntüle

'EN DOĞRUSUNU YAPACAĞIZ'

Belözoğlu, bir gazetecinin "Konuşmalarınızdan sanki bir istifa izlemi mi söz konusu?" sorusu üzerine, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız.

Emre Belözoğlunun yeni takımı belli oldu

Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayın devre arası transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu Okan Buruk yazın da çok istemiştiGalatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki ilk hedefi belli oldu! Okan Buruk yazın da çok istemiştiHaberi görüntüle

8 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8 maçta 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım, millî maç arasına ligde 10. sırada girdi. Yeni teknik direktörünü belirleyecek olan Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlunun yeni takımı belli oldu

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Bu arada Emre Belözoğlu'nun yeni adresi de belli oldu. 45 yaşındaki teknik adam, Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un başına geçecek. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı. Eyüpspor, millî maç arasına ligde 5 puanla 16. sırada girdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#İstifa#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!