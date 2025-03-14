Emre Belözoğlu'nun Okan Buruk'a karşı şansı tutmuyor

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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Bu maçla birlikte eski iki takım arkadaşı Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha rakip oldu.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı sarı - kırmızılılar 4-0 kazanırken, iki teknik adam arasında oynanan maçlar dikkat çekti.

ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı üstünlüğünü de devam ettirdi. Cimbom, Akdeniz temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik skorla yenildi. Aslan, bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sonuçla üper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Sarı - kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek yaşamıştı. Söz konusu mücadelelerde ise Okan Buruk'un öğrencileri, 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

YİNE OLMADI

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Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 4 karşılaşmanın tümünü Buruk'un kazanması ise dikkat çekti.

Rekabette Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’un başındaydı. Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Buruk'un ekibi 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları ise gol kaydedemedi.