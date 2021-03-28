Emre Belözoğlu'nun kredisi çok, zamanı yok

Spor Arena / Süleyman ARAT - Geçtiğimiz sezon futbolcu olarak çıktığı yeşil sahalara önce sportif direktör olarak dönen ve şimdi de teknik direktör apoletini takan Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Emre Belözoğlu’nu zor ve çileli bir yolculuk bekliyor. Takımın başında ilk antrenmanına önceki gün çıkan Belözoğlu, halen milli takımlarda bulunan 11 futbolcunun dönmelerinin ardından tüm takımla bir toplantı yapıp, beklentilerini anlatacak ve herkesin elini taşın altına koymasını isteyecek.

Şampiyonluk ipini göğüsleyip 4. yıldızı takarak tarihe geçmek için fazla zamanı olmayan Belözoğlu’nun karşılaşacağı zorlukları ve camiada çok az kişinin sahip olduğu avantajları ile dezavantajları 4’er maddede sıralamak mümkün...

DEZAVANTAJLARI:

LiDERiN ÇOK GERiSiNDE

1- Devraldığı takım, lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde. Üstelik bir maçı fazla ve ikili averajı da kötü. Tüm bunlara ilaveten Fenerbahçe’nin ‘bay’ kalacağı 36. haftada Sivasspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş buradan puan veya puanlarla dönerse fark 6’ya ya da 8’e çıkacak.

TAKIMDA KÜSKÜNLER VAR

2- Ligin bitmesine sadece 11 hafta var. Bir hafta da ‘bay’ geçileceği için Belözoğlu’nun geçmişin tüm kötü izlerini silip takımı yeniden motive edebilmesi için fazla zamanı yok. Önünde kalan 10 maçı da kazanabilmesi için, bazıları futbola küsmüş futbolcuları motive edip yeniden kazanmak zorunda.

HÜCUM FUTBOLU OYNATACAK

3- Her fırsatta Fenerbahçe’nin hücum ağırlıklı oynayan ve rakiplerini boğan bir takım olmasını istediğini belirten Belözoğlu’nun bu idealini sahaya yansıtabilmesi için önüne tarihi bir fırsat çıktı. Ancak böyle riskli bir oyun tarzını oynamak hiç kolay değil.

TECRÜBELiLERLE YARIŞACAK

4- Milli Takım’dan ve Galatasaray’dan eski hocası Fatih Terim ve eski takım arkadaşı Sergen Yalçın’la amansız bir mücadeleye girecek. Daha önce de kaptanlık ve sportif direktörlük gibi önemli görevler üstlendi ancak teknik direktörlük çok daha zor bir iş.

AVANTAJLARI:

OYUNCULARLA ARASI iYi

1- Elindeki oyuncu grubunun üzerinde çok büyük bir etkisi var. Futbolcular ona hem inanıyor hem güveniyor. Üstelik bazılarının gözünde gerçek bir efsane. Kendisine büyük hayranlık besliyorlar. Bu güven, sevgi ve saygı, Emre Belözoğlu’nun işini en çok kolaylaştıracak olan unsur.

ÇÖZÜM YOLLARINI BiLiYOR

2- Sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen ancak görevde kaldığı 232 günlük sürede bekleneni veremeyen eski teknik direktör Erol Bulut’un nerelerde hata yaptığını bizzat yaşayan, gören biri olduğu için çözüm yollarını da çok iyi biliyor.

AĞABEYLER ONUN YANINDA

3- Takımın ağabeyleri konumundaki Gökhan, Caner, Serdar, Gustavo ile gençlerden Altay ve Ferdi Kadıoğlu ile geçmişten gelen bir yakın ilişkisi bulunuyor. Özellikle ağabeylerin vereceği destek kendisinin en büyük avantajı olacak.

EKSTRA MOTiVASYONU VAR

4- Emre Belözoğlu zoru başarıp 10 maç sonunda takımı şampiyonluğa ulaştırırsa kulüpteki yerini sağlamlaştıracak ve en büyük ideali olan Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine gelecek sezon da devam etme şansı bulacak. Bu da onun için ekstra bir motivasyon kaynağı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...