×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu'nun kabusu Okan Buruk!

Güncelleme Tarihi:

#Okan Buruk#Emre Belözoğlu#Galatasaray
Emre Belözoğlunun kabusu Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 22:59

Antalyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, teknik adam Emre Belözoğlu'na kurduğu üstünlük gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Bu maçla birlikte eski iki takım arkadaşı Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha rakip oldu.

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı sarı - kırmızılılar 4-0 kazanırken, iki teknik adam arasında oynanan maçlar dikkat çekti.

ANTALYASPOR'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte rakibine karşı üstünlüğünü de devam ettirdi. Cimbom, Akdeniz temsilcisine son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde 4-2’lik skorla yenildi. Aslan, bu mücadelenin ardından oynanan 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Antalyaspor maçına Osimhen damga vurdu, gecenin kahramanı oldu Adım adım kariyer rekoruna...Galatasaray - Antalyaspor maçına Osimhen damga vurdu, gecenin kahramanı oldu! Adım adım kariyer rekoruna...Haberi görüntüle

YENİLMEZLİK SERİSİ 28 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sonuçla üper Lig’deki yenilmezlik serisini de 28 maça çıkardı. Sarı - kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederek yaşamıştı. Söz konusu mücadelelerde ise Okan Buruk'un öğrencileri, 28 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Haberin Devamı

EMRE BELÖZOĞLU YİNE BAŞARAMADI

Emre Belözoğlu ile Okan Buruk, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 4 karşılaşmanın tümünü Buruk'un kazanması ise dikkat çekti.

Rekabette Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor’un başındaydı. Süper Lig’de oynanan 4 müsabakada Buruk'un ekibi 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları ise gol kaydedemedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okan Buruk#Emre Belözoğlu#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!