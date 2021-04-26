Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’si bambaşka

F.Bahçe, yeni teknik direktöre Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Erol Bulut dönemine kıyasla maç içi istatistiklerde de büyük ilerleme kat etti.

Sarı lacivertli ekip maç başına topla oynama yüzde, isabetli pas, maç başına şut gibi istatistiklerde Bulut dönemini geride bıraktı.

OYUNCULARINA SiTEM ETTi

Belözoğlu, oyunun üçte ikilik bölümünden çok memnun olduğunu 65. dakikadan itibaren sergilenen futbolu ise beğenmediğini dile getirdi.

Yedikleri basit 2 golle sıkıntılı dakikalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, “net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibimizi ortak ederek zorlu sürece girdik” diye konuştu.

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