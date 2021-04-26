Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’si bambaşka
Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertli ekip ayrıca Erol Bulut dönemine kıyasla topla oynama, pas ve şut istatistiklerinde büyük ilerleme kaydetti.
F.Bahçe, yeni teknik direktöre Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken Erol Bulut dönemine kıyasla maç içi istatistiklerde de büyük ilerleme kat etti.
Sarı lacivertli ekip maç başına topla oynama yüzde, isabetli pas, maç başına şut gibi istatistiklerde Bulut dönemini geride bıraktı.
OYUNCULARINA SiTEM ETTi
Belözoğlu, oyunun üçte ikilik bölümünden çok memnun olduğunu 65. dakikadan itibaren sergilenen futbolu ise beğenmediğini dile getirdi.
Yedikleri basit 2 golle sıkıntılı dakikalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, “net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibimizi ortak ederek zorlu sürece girdik” diye konuştu.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...