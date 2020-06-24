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GeriFutbol Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ilk ciddi hamlesi
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ilk ciddi hamlesi

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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de ilk ciddi hamlesi
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Sarı lacivertlilerin gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, yaklaşık 4 ay süren çaba sonunda, ocak ayında G.Saray’la söz kesen Mert Hakan Yandaş’ın rotasını Florya’dan Samandıra’ya çevirmeyi başardı.

Spor Arena / Süleyman ARAT | Yeni sezonda Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturması kesinleşen Emre Belözoğlu, ilk önemli transfer hamlesini Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş’ın rotasını G.Saray’dan sarı lacivertlilere çevirerek yaptı. Yaklaşık dört aydır yıldız futbolcuyla görüşen ve sonunda Fenerbahçe’ye gelmeye razı eden Belözoğlu, sahadaki gibi sportif direktörlükte de ‘kazanan’ olmak istediğinin mesajını vermiş oldu.

EMRE HAYRANI

Geçen yıl DHA muhabiri Eraydın Aytekin’e verdiği röportajda Avrupa’da Modric’i, Türkiye’de Emre Belözoğlu’nu örnek aldığını söyleyen Mert Hakan Yandaş’ın F.Bahçe ile anlaşmasında bu hayranlığın da çok önemli bir etkisi olduğu öğrenildi.

'Erol Bulut Fenerbahçe kalibresinde bir teknik adam değil'Muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a 3-1 mağlup olduğu maçta kulübede yaşanan gerilimler ve sarı-lacivertlilerdeki teknik direktör sorunu ile ilgili yorumlarda bulundu.
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Modern 10 numara tanımına uyan bir oyun stili olan 25 yaşındaki Mert Hakan’ın hırslı ve inatçı yapısıyla hayranı olduğu Emre Belözoğlu’na, futbol stiliyle ise Modric’e benzetiliyor. Mert Hakan ayrıca, teknik direktörü maçın 90. dakikasında dahi onu oyundan alsa bunu kabullenemeyen, hep oyunda kalmak isteyen bir yapıya sahip.

GIULIANO iÇiN iHTARNAME

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu giuliano’nun transferinde son ödeme taksitini alamadığı gerekçesiyle Al-Nassr Kulübü’ne ihtarname gönderdi. Goal’ün haberine göre; Suudi Arabistan ekibi ile 10.5 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, anlaşmaya göre 6.2 milyon Euro’luk son taksidin ödemesini alamadı.

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