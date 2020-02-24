Emre Belözoğlu'nun derbi sözleri: 'Benim için en zor maç...'

Semercioğlu'nun sözleri şöyle;

Acun’un locasında Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’na da rastladım. Sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. ‘Geçmiş olsun’ dedikten sonra maçı sordum; “Benim için en zor maç bu... Çünkü bu tür maçlarda sahada olmamak ve takımı tribünden izlemek çok sıkıcı. İnsanın içi içini yiyor” dedi. Sakatlığının ne durumda olduğunu sordum; “Geçmek üzere... Ufak bir ağrım kaldı” dedi...



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