Emre Belözoğlu'nun büyük kabusu! Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Başakşehir ve Ankaragücü... Bu sezon da aynısı oldu!

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Bu sezonun 8. haftasında takımın başına geçen Emre Belözoğlu, Ankaragücü ile çıktığı son karşılaşmada üstünlüğü koruyamayıp yenilince Ankara ekibinin kaderi küme düşmek oldu. Bu sonuç, genç teknik adamın hem teknik direktörlük hem de futbolculuk kariyerindeki son maçlarda ve finallerde yaşadığı talihsizlikleri bir kez daha akıllara getirdi.

1997-1998 GALATASARAY: SÜPER KUPA / TÜRKİYE KUPASI

Profesyonel futbolculuk döneminin ilk sezonunda Galatasaray ile Süper lig şampiyonluğuna ulaşan Emre Belözoğlu, sezon başında Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'a karşı ilk finalini kaybetmişti. Sezon sonunda ise bu sefer Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, penaltılar sonucunda kupayı kaybetti. Emre Belözoğlu, kariyerinin ilk sezonunda iki kupa finali kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

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2001-2002 INTER: SERIE A

Emre Belözoğlu, Galatasaray ile yaşadığı şampiyonlukların ardından İtalyan devi Inter'e transfer oldu.Üç takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği 2001-2002 sezonunda , Inter ligin son haftasına lider olarak girmişti. Ancak deplasmanda aldıkları 4-2'lik Lazio mağlubiyeti, şampiyonluğu Juventus'a kaptırmalarına neden oldu. Bu sonuç, Emre Belözoğlu'nun kariyerinde kaybedeceği son hafta şampiyonluklarının ilkiydi.

2008-2009 FENERBAHÇE: TÜRKİYE KUPASI

İtalya ve İngiltere maceralarının ardından tekrar Türkiye'ye dönen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Ligden erken kopan sarı - lacivertliler, Beşiktaş ile Türkiye Kupası final maçına çıkmıştı. Belözoğlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmayı 4-2 kaybeden Fenerbahçe, sezonu kupasız tamamlamıştı.

2009-2010 FENERBAHÇE: SÜPER LİG / TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Belözoğlu'lu Fenerbahçe, mayıs ayının başında Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı. Ardından ligde son haftaya lider olarak giren sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a hediye etti.

2011-2012 FENERBAHÇE: SÜPER LİG

TFF'nin sezon başında aldığı karar sebebiyle bu sezon, lig sonunda ilk dört sıradaki takımlar arasında play-off maçları oynandı. Fenerbahçe, ligi sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde bitirdi. Ancak, her şeye rağmen play-off turunun son maçı öncesinde Galatasaray ile kafa kafaya geldi. Kadıköy'deki maçta gol sesi çıkaramayan Fenerbahçe, kazanması halinde şampiyon olabilecekken kupayı ezeli rakibine kaptırdı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'deki 4. sezonunu geride bırakan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayla 2. kez son hafta şampiyonluk şansını kaçırdı.

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2013-2014 FENERBAHÇE: SÜPER KUPA

Bir önceki sezonun Türkiye Kupası şampiyonu olarak Süper Kupa'ya katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, Galatasaray ile kozlarını paylaşıyordu. Emre Belözoğlu'nun 105 dakika sahada kaldığı karşılaşmada, sarı-lacivertliler uzatmada yedikleri golle 1-0 mağlup oldu.

2014-2015 FENERBAHÇE: SÜPER LİG

Fenerbahçe ile Galatasaray, 4. yıldızı takmak için kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyordu. Ligde son haftalara girildiğinde sadece 3 puanlık bir fark vardı. Mersin İdman Yurdu'na konuk olan sarı-lacivertliler, bitime bir dakika kala Emre Belözoğlu'nun kaydettiği golle umutlarını sürdürdü. Ancak bir sonraki hafta deplasmanda Başakşehir'e puan bırakan Kanarya, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

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2018-2019 BAŞAKŞEHİR: SÜPER LİG

Abdullah Avcı yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğuna yürüyen Başakşehir, zirveyi 8 puan farkla önde götürüyordu. Ligin son haftalarında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla Galatasaray'ın farkı eritmesine izin veren Avcı'nın öğrencileri, bitime 1 hafta kala kazananın şampiyon olacağı Galatasaray deplasmanına çıktı. Maça golle başlayan Başakşehir'de Emre Belözoğlu, 29. dakikada sakatlanarak kenara geldi. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar karşısında maçın kontrolünü kaybeden Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı. Aynı zamanda Belözoğlu'nun kariyerinde şampiyonluğa yaklaştığı son sezon oldu.

Teknik direktörlük kariyeri;

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2020-2021 FENERBAHÇE: SÜPER LİG

Fenerbahçe'de sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, yaptığı transferlerle dikkat çekiyordu. Erol Bulut yönetiminde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, yollarını ayırıp ligin son 10 haftasında takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi. Bu 10 maçlık serüvende sadece 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla girdiği son düzlükte üst üste aldığı mağlubiyetlerle işleri zora sokan Beşiktaş, avantajı Fenerbahçe'ye verdi. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan sezonda bitime bir hafta kala sarı-lacivertliler sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yenmesi halinde son maça lider gidecek olan Kanarya, mücadeleyi 2-1 mağlup tamamlayarak şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

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2022-2023 BAŞAKŞEHİR: TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbolculuk döneminde kaptanlık yaptığı Başakşehir'e teknik direktör olarak geri döndü. Burada başarılı bir grafik çizen genç teknik adam, ikinci sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede erken dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılan Belözoğlu, kariyerine bir final mağlubiyeti daha ekledi.