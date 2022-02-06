Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i, Fenerbahçe galibiyetiyle tarihte ilkleri başardı!

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Fenerbahçe - Başakşehir maçının galibi,a 1-0'lık skorla Başakşehir oldu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Sarı-lacivertli takım karşısında aldığı bu galibiyetle tarihte bir ilke imza atarken bazı istatistiklerde de sezonun en iyi performansını sergiledi.

Opta verileri ışığında maçtan dikkat çeken istatistikler şu şekilde:

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda gol yemeden mağlup etti.

- Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi bir sezondaki iki maçta da yenmeyi başardı.

Maçlar:

Başakşehir 2-0 Fenerbahçe (Takımın başında Aykut Kocaman vardı)

Fenerbahçe 1-0 Başakşehir

- İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu rakibi, 6 maçla Başakşehir.

- Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanında en fazla şut deneyen iki takımdan biri oldu. (14; Adana Demirspor ile eşit)

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- Fenerbahçe, Başakşehir karşısında bu sezon rakip ceza sahasında en az topla buluştuğu(14) ve rakip kaleye en düşük sayıda isabetli şut gönderdiği (2) iç saha maçını oynadı.