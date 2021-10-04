Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti, bu yaz Belözoğlu ile beraber ayrıldı...

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Spor Arena Detay - Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Saat 15:00'te düzenlenen imza töreninde iki yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, 17:00'da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Antrenmana milli takımda bulunan Emre Kaplan, Ravil Tagir ve Carlos Ponck ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

"HAYALİM BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ OLMAK"

İmza töreninde Başakşehir'in kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Kariyerimin herkes tarafından sonlandığının düşünüldüğü dönemde, 35 yaşında buraya geldiğimde futbolu bırakmayı da düşünüyordum ama 4 sene sonrasında Fenerbahçe’ye transfer oldum. 40 yaşımda A milli takımda oynayacak kadar motive olmamda yegane sebep burada olmaktı, burada gösterilen sevgiydi. Burada olmak mutluluk ve gurur verici, hayatımda unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalma isteğimi hepiniz biliyorsunuz. Futboldan sonra da en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olmak. Bu ailenin içerisinde teknik adam olarak resmi sözleşmeye imza atmak benim için mükemmel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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"PRO LİSANSIM YOK, YAKIN ZAMANDA BU SORUN ÇÖZÜLECEK"

Belözoğlu, pro lisansının olmadığının hatırlatılması üzerine ise, "Türkiye’de pro lisans konusu özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra daha çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yerlere temas ettik. Avrupa’da oynayan bir çok futbolcu futbol oynarken teknik adamlık lisansı eğitimleri alabiliyor, TFF bu hakkı tanımıyor. Ne yazık ki benim ülkemde futbolu geç bırakmak dezavantaj oluşturuyor. Benim elimde A lisansım var, TFF’nin getirdiği belirli kurallar var. Onu doldurmak adına çok kısa bir sürem kaldı. O süre tamamlanınca pro lisans kursuna yazılacağım. Pro lisans kursuna girince pro lisanslı hoca olarak görülüyorsunuz. Bir an önce sahaya motive olup lisans problemini aşacağımız ekibimizde isimler mutlaka olacak. Kimler olacağını daha sonra söyleriz. Evet pro lisansım yok ama Türkiye’de pro lisansı olmayan teknik adamlar da var. Biz de bu yoldan başlangıç yaptık lisansı bir şekilde alacağız. Başakşehir Ailesi’nin hedeflerine uygun bir oyun oynatırız benim gönlümdeki bu." açıklamasında bulundu.

"AYKUT HOCA İLE GÖRÜŞTÜM. OFANSİF VE POZİTİF FUTBOL OYNAYACAĞIZ"



Emre Belözoğlu, futbol anlayışıyla ilgili olarak ise, "Futbola bakışımı sorarsanız Medipol Başakşehir’in hedefleriyle örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacak, elimden geldiğince bunu takıma anlatmaya çalışacağım. Teknik adamlık benim için yeni bir başlangıç. Fena bir futbolcu değildim ama teknik adamlık adına kendimi geliştirmek istiyorum. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek. Oynamak istediğiniz oyunu oyunculara anlatmak başka yetenek. Ben de bunda başarılı olacağıma inanıyorum. Güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Aykut Hocamızla dün bir görüşme yaptım, elimde çok iyi bir kadro var. Çok daha büyük hedeflere oynayabilecek bir takım. Şu anki konumu düzelttikten sonra hedefimiz net şekilde üst sıralara oynamak. Pozitif, ofansif bir oyun oynatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN EKİBİNDE SÜRPRİZ İSİMLER

İmza töreninin ardından saat 17:00'da Başakşehir başında ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibinin bir kısmı da görücüye çıktı. Belözoğlu antrenmana Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo eşliğinde çıktı.

Emre Belözoğlu'nun ekibindeki isimlerin görevleri:

Selçuk Şahin: Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de İdari Koordinatör olarak görev yaptı.

Behram Zülaloğlu(Solda): Eski kaleci. Kaleci antrenörlüğü yapıyor. Mevcutta da Başakşehir'in kaleci antrenörüydü.

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Dolu Arslan(Soldan ikinci): Performans antrenörü. Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor gibi kulüplerde çalıştı.

Beri Pardo(sağda): Analiz uzmanı. Phillip Cocu ile birlikte 2018/19 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve başayan Beri Pardo, bu yaz Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla Sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı. Daha önce Galatasaray U15 Takımı'nda asistanlık yapan Pardo, Crystal Palace'ta analiz ekibinde çalıştı. 2016-17 arasında Trabzonspor'da analiz ekibinin başında görev yapan Beri Pardo, 2018'de kısa süreliğine Crystal Palace'ta scout'luk yaptı ve ardından Cocu ile birlikte Fenerbahçe'de analiz departmanının başı olarak görev yaptı.

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EKİBE İKİ KİŞİ DAHA KATILACAK

Emre Belözoğlu'nun ekibine iki kişi daha katılacak. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde Emre Belözoğlu'nun ekibiyle ilgili; "Çok ,iyi bir ekiple birlikte göreve geliyor. 2-3 gün içerisinde ekibinin tamamını görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.