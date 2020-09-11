'Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe yönetim kuruluna alırım'

İşte Niğdelioğlu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar;

Fenerbahçe’nin transfer politikasını nasıl buluyorsunuz ?



Yaşanan travmanın atlatılabilmesi için Ali Koç ve yönetimi bu sezona mutlaka şampiyonluk parolasıyla açıyorlar. Yapılan transferlerin bize anlattığı Fenerbahçe’nin bu sezonu düşündüğü ve şampiyonluk yaşamak istediği. Erol Bulut ile beraber hızlı bir çözüm yoluna gidildi Fenerbahçe yavaş yavaş bir aile ortamı oluşmaya başladı Sayın Ali Koç çok iyi niyetle başladı ama bazı şeylere çok fazla inandı ve bunlar 2 senedir hayata geçmedi. Bu sene 11 transfer yapıldı ve 2-3 oyuncu daha düşünülüyor.

Vedat Muriç’in Lazio’ya transferini nasıl değerlendiriyorsunuz ?



Yeri dolmayacak hiçbir oyuncu yoktur, Vedat’ın satışı hem kendisi hem de Fenerbahçe için çok önemli. Vedat Lazio’ya gitmeyi, Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı çok istedi. 20 milyon Euro çok ciddi bir rakam, mesela Eljif Elmas da 16 milyon euroya gitti ama bonuslarıyla Fenerbahçe’ye 3 milyon euro daha kazandırıyor aynı durum Vedat için de geçerli. En doğru rakamlar en güzel zamanda denk geldi umarım başarılı olur.

Emre'nin futbola vedası Anadolu Ajansı'ndan yayınlattığı bir mektup ile duyuruldu. Sizce normal mi ?



Emre Belözoğlu sadece Fenerbahçe’de oynamadı ki; Galatasaray, Newcastle United gibi birçok kulüpte oynadı. Sadece Fenerbahçe dersek kırılmalar olur sonuçta Emre Fenerbahçe’nin gelmiş geçmiş en büyük efsanesi değil, en büyük efsanesi dersek Can Bartu’nun Lefter’in kemikleri sızlar.

Sezon başlayacak olmasına rağmen Emre Belözoğlu’nun görevi henüz açıklanmadı, nasıl yorumlarsınız ?



Çok yakın zamanda açıklanacak, bence bu sezonu yönetimin danışmanı gibi geçirmesi lazım. Sonrasında ise ben Sayın Ali Koç’un yerinde olsam gelecek sene Emre Belözoğlu’nu yönetim kuruluma alırım hatta ona danışır önerdiğin etkin isimler varsa onları da alalım diye sorarım. Ben Emre’nin yönetimde olup futbol şubesinin başına geçmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

Taraftar her şeyi sorguluyor bana göre Fenerbahçe’nin şu an sağlam bir omurgası yok hatta bana göre kalecisi bile yok ama stoperler iyi olursa Harun-Altay bir şekilde götürür diye bakılıyor. Fenerbahçe bundan dolayı sıkıntı yaşarsa sorgulanacak kişiler buna karar verenlerdir. Taraftar 1 tane kaleci neden almadınız diye sorar, “Altay’ı pişireceğiz diye bu sene de şampiyonluğu kaçıracağız” yorumları bana geliyor bunların olmaması lazım.

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