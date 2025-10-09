×
Emre Belözoğlu'ndan veda paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 13:40

Antalyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı. Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Antalyaspor’da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik.

Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor’a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.

Sevgi ve saygılarımla,
Emre Belözoğlu"

 

