Emre Belözoğlu'ndan transfer açıklaması! Deniz Türüç...

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 2. haftasında 2-0 yenildikleri Fatih Karagümrük maçında bireysel hataların mağlubiyeti getirdiğini söyledi.

Yedikleri iki golün de bireysel hatadan kaynaklandığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Maçtan önce oyuncular, soyunma odası atmosferi ve antrenmanı düşündüğümüzde motive olduklarını düşünüyordum. Bizim için geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Önüne geçmek kolay da değil. Zor bir sezon bizi bekliyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Yapmamız gereken bu durumdan çıkmak. Sezon yeni başladı. Önümüzde alacağımız çok puan olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Mutlaka eksiklerimiz var ama kadromuza güveniyorum." diye konuştu.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfere ihtiyaçları olduğunu belirten Belözoğlu, "Oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetimimize söylemiştim. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak gerçekçi olmak ve hedefler koymak zorundayız. Oyuncu transferi de zor olacak. Mevcuttaki oyuncularla çözüm üretmek zorundayız. Mevcut oyuncularımızın yapabileceklerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transfer bitmeden aramıza katılan oyuncular olacaktır." dedi.

DENİZ TÜRÜÇ - UMUT MERAŞ TAKASI

Beşiktaşlı Umut Meraş ile takasta kullanılacağı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili soru üzerine Emre Belözoğlu, "Deniz'in ağrıları olduğu için kadroda yoktu. Kulübümüze ulaşmış bir teklif yok. Ekonomik şartlarını sorduğumuz oyuncular var ama takasla alakalı bir görüşmemiz olmadı. Bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza gelen resmi teklif yok." yanıtını verdi.

"BİZ YARIŞAN BİR KULÜBÜZ"

Yarışan bir kulüp olduklarının altını çizen Belözoğlu, "Yetiştirici bir kulüp olarak yola çıkmadık. Hedef olsun istediğim için buradayım. Ancak mevcut kadroda 7 altyapı oyuncumuz vardı. Oradan içeri katabileceğimiz 2-3 oyuncu olacak ama bizim kulübün genç oyuncu yetiştirme felsefesi yok. Biz yarışan bir kulübüz. Bunu oluşturmak için çaba sarf edeceğiz." dedi.

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Atılay Canel: "Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye istekli ve arzulu başladıklarını belirten Canel, "5. dakikada golü bulduk, arkadan ikinci golü bulunca istekli oynamaya devam ettik. Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık. İkinci yarıda oyundan kopmadan oynadık ve puanımızı aldık" diye konuştu.