Emre Belözoğlu'ndan tepki: Biz bu kadar dokunulmaz olmadık!

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Alanyaspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 16. erteleme maçında 1-1 berabere kalırken mücadelenin ikinci yarısı yoğun yağmur altında ve zorlu şartlarda oynandı.

Maçın ardından açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında göle dönen zeminle ilgili, "Burada Alanyaspor dahil mücadele eden bütün sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 25-30 dakika boyunca bu çocuklara bu sahada futbol oynatmak ise hem onlara, hem televizyon başındaki insanlara yazık. Hakemlere hakaret etmeden bir şey söylediğinizde karşılığı oluyor. Biz hayatımızda bu kadar dokunulmaz olmadık. Sebebini bilmiyorum. Yine de sporcu kardeşlerimize, hakem heyetine bu zorlu saha şartlarında emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım." sözleriyle hakeme tepki gösterdi.