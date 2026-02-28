×
Emre Belözoğlu'ndan sert tepki: 'Bu oyun kabul edilemez!'

Emre Belözoğlundan sert tepki: Bu oyun kabul edilemez
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rizespor 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Rize galibiyeti, Fenerbahçe beraberliğinden önemliydi. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar kötü oynayamayız. Rizespor, ilk defa bu kadar rahat kazandı ve hak ettiler çünkü karşılarında çok kötü bir takım vardı.

Gösterilen bu oyun kabul edilemez. Konuşmamız gerekenler var. Bu hafta için gereken konuşmayı yapacağız. Söylemem gereken çok şey var ama bugünlük böyle olsun, böyle kalsın." ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İyileri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

