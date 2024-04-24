Emre Belözoğlu'ndan sert sözler: Bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, “Bugün Beşiktaş’a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

"OYUNUN GALİBİ BİZİZ"

Ligde sağlam pozisyonda olmak istediklerini belirten Belözoğlu, "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Belözoğlu, Morutan’ın son durumu ile ilgili sorulan soruya ise “Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. İnşallah Morutan’ın büyük bir sakatlığı yoktur. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı. Tendonda bir kopma varsa o zaman 6 ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu” cevabını verdi.

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"SOSYAL MEDYANIN BENİM İÇİN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Alexis Flips’in performansının sosyal medyada eleştirilmesini değerlendiren Belözoğlu, “Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmadan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Aleks bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken, ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar yok öyle bir dünya! Bu ülkede, bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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SERDAR TOPRAKTEPE: İKİNCİ YARI OYUNUN KONTROLÜNÜ ELİMİZE ALDIK

İkinci yarı yapılan değişikliklerle oyunun kontrolünü ellerine adlıklarını söyleyen Topraktepe, “Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde turu geçeceğimize inanıyorum. Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Olimpiu Morutan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Baskıyla başlayacaklarını biliyorduk buna göre de çalıştık. İlk yarı arada bloklarımız arasında boşluk olduğundan fazla agresif olamadık ve sıkıntılar çektik. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde turu geçeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.