Emre Belözoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası istifa sinyali!

Haberin Devamı

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor’a 5-2 yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ SKOR NET BİR DİBE VURUŞ

Geldikleri günden bu yana en kötü oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Tabii geldiğimiz günden beri oyun anlamındaki en kötü oyun. Bu anlamda gördüğüm oyuncu grubun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Bu anlamda taraftarlardan özür diliyorum. Sorumluluğu alıyorum. 4 tane net bireysel hata var. Futbolda tek oyuncuların özelinde bunu değerlendiremezsiniz. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor. Ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı olarak. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı sayın başkanımızla yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Bu anlamdaki sorumluluğu almak istediğimi kendisine de ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan da öte bence net bir dibe vuruş. Bununla alakalı doğru hareket etmemiz gerekiyor. Sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Ama bunu da burada beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama geldiğim günden beri hissiyatım özellikle ligin başlamasıyla beraber oluşan ortamda da bize belli insanların güvenmediğini de net bir şekilde görüyorum. Onları da anlıyorum. Herkesin bu anlamdaki futbol bilgisi tartışılır. Benim dahil bu anlamda söylemem gereken bugün bizim adımıza çok kötü bir performans vardı. Buradaki sorumluluğu anlatması gereken kişinin ben olduğunu söylemem gerekiyor Antalyaspor camiasına” dedi.

Haberin Devamı

‘KIRMADAN, ÜZMEDEN EN DOĞRUSUNU YAPMAK’

Maçtan sonra başkanla görüşeceğini ifade eden Emre Belözoğlu, “Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onların da beraber hareket etmem gerekiyor. Çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğumu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Çünkü bizim için her şeyden daha değerli. Birbirimizi kırmadan, üzmeden bu anlamda kararlar almamız gerekiyor. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Taraftarımızın stattan ziyade sokakta bu teveccühünü hissediyorum. Bu tepkinin de ne kadar samimi olduğunu görebiliyorum. Benden beklentinin olduğunu gösteriyor. Ama ben Antalya'yı çok sevdim. Onlarla alakalı bir şey söylemem. Bu ortamı oluşturan kitlenin, özellikle yerel anlamda bu kitlenin amacına ulaştığını söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımız ve yönetimimizin bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğrusunu yapmak. Onu söyleyeyim” dedi.

Haberin Devamı

‘MORAL MOTİVASYONU DEVAM EDERSEM GÖSTERİRİM’

Başkan tarafından istifasının kabul edilmemesi durumunda takımda nasıl bir durumda çalışacağıyla ilgili gelen soruya Emre Belözoğlu, “Onu göreceğiz. Ben daha başkanla bir şey konuşmadan burada bir şey söylemem doğru olmaz. Onun kararını biz vereceğiz. Kararını ben veririm. Hayatım boyunca bulunduğum yere liderlik ettim, oyuna, oyuncuya, takımlara. 24 sene futbol oynadım. 5 senedir de bu işi yapıyorum. Onun nasıl olacağını ben gösteririm size eğer devam edersem. Olmazsa da zaten bir daha birbirimizi görmeyiz” diye cevap verdi.

Bulunduğu yerde bir beklentinin olmasının kendisi adına sevindirici olduğunu ifade eden Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Benim olduğum yerde bir beklenti yükseliyor. Bu beni mutlu ediyor. Ama bir takımın kuruluma, yeni oyuncuların gelmesi inandıramadığımız bazı şeyler oldu. Halı saha maçı ya da langırt zannediyorlar. Bir anda bu işin çok çabuk dönmesindeki 10 puan topladı takım. Lige de bence iyi giriş yaptı. İçerideki Karagümrük maçı bizim adımıza belli dersler çıkarmamız gereken bir durumdur ki hemen reaksiyonu gösterdik. Geçen hafta Fenerbahçe'nin bence 1-1.5 pozisyonu varken maçı kazandı. Ama bu hafta kabul edilebilecek şekilde bir durum ortada yok. Bizim adımıza büyük hayal kırıklığı var. Ben neler yaşadığımı biliyorum, çok şikayet de etmedim. Geçen sene burada söylediğim şeyde net bir şekilde bu transfer yasağının ortadan kalkması için bir maddi ihtiyacı vardı takımın. Sayın başkanımız ve yöneticilerimiz ciddi bir emek harcayarak bu takımı kurmaya çalıştılar. Ama çok yeni bir takım. Bazı oyuncularla alakalı doğru yaptığımız işler var. Bazı oyuncularla alakalı hala beklentimizin olduğu bir süreç var. 8 hafta geride kaldı. Baktığınız zaman içeride kaybettiğimiz iki maç bizim için çok büyük bir kayıp. Burada telafisi olabilecek haftalar bunlar bu arada ama biraz önce söylediğim gibi en doğru karar vermek lazım. Dibi görmüş takımın ayağa kalkması için en doğru karar vermek lazım. Bu anlamda başkanla konuşmam gerek” dedi.

Haberin Devamı