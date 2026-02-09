×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu'ndan özeleştiri: 'Kariyerimdeki en kötü oyundu!'

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu#Burak Yılmaz
Emre Belözoğlundan özeleştiri: Kariyerimdeki en kötü oyundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 23:08

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün oynadığımız futbola çok fazla söylenecek bir şey yok" dedi.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti.

Gözden KaçmasınBurak Yılmaz: Emre Belözoğlu önemli bir hocaBurak Yılmaz: 'Emre Belözoğlu önemli bir hoca!'Haberi görüntüle

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu. Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Emre Belözoğlu#Burak Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!