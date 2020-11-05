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Futbol
Kaynak: AA / Fotoğraf: Süleyman ARAT
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz açıklaması! "Onun kariyeri için..."

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Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz açıklaması! "Onun kariyeri için..."
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'nin yeni bir takım olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanında, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlundan Ömer Faruk Beyaz açıklaması Onun kariyeri için...


- "Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var"

Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım etmek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz."

 

Emre Belözoğlundan Ömer Faruk Beyaz açıklaması Onun kariyeri için...

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