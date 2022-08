Emre Belözoğlu'ndan Mesut Özil sözleri! "Fenerbahçe’de istediği ortamı bulamamış olabilir"

Haberin Devamı

Bandırmaspor’dan transfer edilen Philippe Keny ile ilgili yorum yaparak sözlerine başlayan Belözoğlu, "Keny transferi iki takıma da hayırlı olsun. Biz Beşiktaş’la yapılan görüşmelerde işin içinde yoktuk. Beşiktaş’la süreç onların istediği gibi ilerlemeyince devreye girdik. Mutluyuz. Geçen senenin kendi ligindeki en değerli oyuncularından bir tanesi. Gelişimini hep beraber gözlemleyeceğiz. Büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Kendisinden beklentimiz var. Genç ve dinamik bir takım kuruyoruz. Büyük takımlarla yarışabilecek bir takım. Değerli oyuncular transfer ettik, genç oyuncular transfer ettik. Takımın yaş ortalaması düştü. Maliyet anlamında da birkaç seneye önce daha derli toplu gittiğimizi düşünüyorum. Türk futbolunun gerçeklerini göz ardı edemeyiz. Biz teknik adamların da bu anlamda yöneticilere yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.



"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"



İyi ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım olduklarını altını çizen Belözoğlu, "Herkesle mücadele edecek bir takımımız var. 3 kulvarda da mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Özellikle Avrupa’da ülke puanı için sonuna kadar zorlayacağımız bir sezon olmasını istiyorum. Kendi kategorisinde şampiyonaya katılan tek takım biz olduk. Diğer takımlarımız da Avrupa’da yollarına devam ediyorlar. İsrail’in de gerisindeydik, Belçika’nın da gerisindeydik. Bu iki takımı eleyerek önemli işler yaptık. Çok kritik bir eşik yaşıyor Türk futbolu" ifadelerini kullandı.



"BİRAZ BERABER HAREKET EDER, TÜRK FUTBOLUNUN DERTLERİNİ BERABER DERT EDERSEK, TOPARLANMAYACAK BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Türkiye’nin 27 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edilememesinden ötürü üzgün olduğunu kaydeden Emre Belözoğlu, "Türkiye çok önemli ve genç bir ülke. Spora yatırımları olan, devletimizin de desteklediği bir ülke. Herkesin şapkasını önüne koyması gerektiği bir süreç. Gelişim tek taraflı olmuyor, karşılıklı olması gerekiyor. Büyük fotoğrafa bakmalıyız. Biz Belçika Ligi’nde 4’te 4 yapmış bir takımla oynadık. Onlar maç oynayacağı için ülke federasyonu lig maçlarını iptal etmişti. Biraz beraber hareket eder, Türk futbolunun dertlerini beraber dert edersek, toparlanmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte hatalarımızdan ders çıkararak, ülke futbolumuzu düşünerek hareket edersek, en iyi şampiyonalarda mücadele edecek takımları çıkartabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"UZUN SÜRE TÜRK FUTBOLUNA AVRUPA’DA HİZMET ETMEK İSTİYORUM"



Pro lisansla ilgili çok gündeme geldiğini söyleyen genç teknik adam, "Eğitimin çok önemli olduğunu ve teknik adamlığın bir süreç olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekibiniz olmalı, lige hakim olmanız gerekiyor. Futbolculuğumun son senelerinde kendime bu anlamda yatırım yaptım. Ben pro lisansımı aldıktan sonra eğitimime devam etmeliyim. Uzun süre Türk futboluna Avrupa’da hizmet etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.



"İLK HEDEFİMİZ GRUPLARDAN ÇIKMAK"



Bu sezonki hedefinin ne olduğuyla ilgili gelen soruya Belözoğlu, "Adım adım gitmek lazım, sezona iyi başlamış bir takımım var. Bunu bütün sezona yaymak istiyoruz. Türkiye’deki gelirleri düşündüğümüzde, Avrupa kupasında kazandığınız gelirlere bakıldığında çok çok az kalıyor. İlk hedefimiz gruplardan çıkmak. Avrupa’da seviye yüksek, ona göre hazırlanmalıyız. Her maçı kazanmak isteyen bir takım olacak sahada. Bir hedef belirlemedim kendime. Önümüzdeki maç Alanyaspor maçı. Tek hedefimiz bu maçı kazanmak için çalışmak" yanıtını verdi.



"MESUT’UN KARİYER FİNALİNİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE YAPMASINI İSTİYORUM"



Emre Belözoğlu son olarak Mesut Özil hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Mesut’un kariyer finalinin çok daha değerli bitmesine inandığımı söyledim. Fenerbahçe’de istediği ortamı bulamamış olabilir. Ama ben Mesut’un burada mutlu olabileceğini ve bize katkı vereceğini düşündüğüm için istedim. Mesut’un kariyer finalini çok iyi bir şekilde yapmasını istiyorum. Ondan ne alacağımı çok iyi biliyorum. O da oynamak istiyor, iyi bir final yapmak istiyor. Başakşehir’in ondan çok iyi geri bildirim alacağını umut ediyorum."