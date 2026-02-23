Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: 'Hiçbir zaman demedim!'

Haberin Devamı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Kadıköy'deki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, elde ettikleri 1 puanın öneminin gelecek haftalarda daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

İlk yarıda oyuncularının tamamen istediklerini yaptığını aktaran Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde 1 puan bizim adımıza çok değerli. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. İlk yarıda tamamen oyuncularımın istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarı beklediğimiz dışında çizgiye basan kenar oyuncuları tercihine rağmen onları istediğimiz taraflara yönlendirdik. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmeliydik. İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı kaliteli isimler var, kaliteye önlem almak çok zor. İyi savunduk, burada 1 puan almak çok değerli." dedi.

Fenerbahçe'nin yorgun durumda olmasının kendilerine avantaj sağladığını aktaran Belözoğlu, "Genel anlamda memnunum. Bir puan bizim için çok değerli, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye ligde ve Nottingham Forest maçında başarılar diliyorum. Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe kulübünde bunları çok yaşadım. Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Bugün Kasımpaşa teknik direktörüyüm. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın sonuna kadar benim için zor olacak. İşimizi yapmak, ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi Nottingham Forest maçında iyi analiz ettiklerini anlatan Belözoğlu, "Fenerbahçe sizi birinci bölgeye mahkum ettiğinde çok güçlü bir takım. Oradan ne kadar uzak tutarsanız bu sefer siz güçleniyorsunuz. Bu planı iyi uyguladık. Fenerbahçe uzun seneler sonra şampiyonluk yarışını net şekilde hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, bir gazetecinin "oyuncuların sık sık yere yatması" hakkındaki sorusuna şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Yere yatmak bizim planımız değil. 2 oyuncumuz sakat oynadı. İrfan Can Kahveci son dakikalar seke seke oynadı. Ben hiçbir zaman yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda 3 Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde olabiliyor bunlar. Oyuncuların kendi içinde aldığı kararlar bunlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil. Fenerbahçe çok güçlü takım, burada çok iyi takımları yendiler. Olaya ben böyle bakıyorum. 150 maça çıktım teknik adam olarak ama ben hiçbir oyuncuma yere yat demedim. Oyuncularımın mücadelesine baktığımda bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor bana."

