Emre Belözoğlu'ndan maç sonu hakem tepkisi: 'Galatasaray forması olsa kart çıkar mı?'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Ülke futbolunun gelişmesi için bu hakemlerin performansının ivedilikle artırılması lazım. Bırakın kırmızı kartı verememesini, bir maç bu kadar kötü yönetilmez, bu kadar kötü oyun okunmaz. Futbolun içinden gelmedikleri çok belli.

BU KIRMIZI KART RAHAT ÇIKAR MI?

Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?