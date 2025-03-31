×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu'ndan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım! ''Ağabeyim, kuzenim'

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Konak#Emre Belözoğlu#Kuzen
Emre Belözoğlundan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Ağabeyim, kuzenim
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 14:48

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanat camiası kadar spor dünyasını da yasa boğan bu acı haberin ardından, futbol camiasından taziye mesajları peş peşe geldi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUZENİ KONAK'A VEDA

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"HER ANIMIZ TAZE SENİNLE AĞABEYİM, KUZENİM..."

Belözoğlu, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlundan kuzeni Volkan Konak için duygusal paylaşım Ağabeyim, kuzenim

Haberin Devamı

'KUZEN OLDUĞUMUZU PEK BİLEN YOK'

İkilinin kuzen olduğu çok bilinmezken Emre Belözoğlu yıllar önce Volkan Konak'la alakalı şu açıklamayı yapmıştı, 'Evet, ikimiz de Maçkalı'yız ve kuzeniz ama bu akrabalığı yakınlarımız dışında pek bilen yoktur. Volkan Abi'nin babasıyla benim annem dayı çocukları. Zaman zaman görüşürüz. Volkan Abi, büyük bir ses ve kendisini çok severim.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Konak#Emre Belözoğlu#Kuzen

BAKMADAN GEÇME!