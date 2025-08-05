Emre Belözoğlu'ndan, Kerem Aktürkoğlu'na transfer tavsiyeleri!

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Emre Belözoğlu, tv100'e açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim.

HER TERCİH BİR VAZGEÇİŞTİR

Bu durumu yönetmek için irade ve içsel motivasyon gerekiyor. Ne demek istiyorum? Dışarıda seninle ilgili ne söylendiğine takılmayacaksın. O yorumcu beni sevdi, bu yorumcu beni sevmedi diye hiç düşünmeyeceksin. Her türlü baskıyı ve zorluğu normal kabul edeceksin. Her tercih bir vazgeçiştir.

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3 ÖNERİM VAR

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Kerem'in kesinlikle arafta kalmaması gerekir.. Çin bedduası vardır, "arada kal" diye.. Arada kalmayacaksın işte.. Kerem son yılda büyük çıkış kaydetti; Türkiye'de oynadığı her takıma çift haneli skor katkısı yapar.. Ona kendini Fenerbahçe'ye kabul ettirmek için 3 önerim var

1- Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun ve sahada, saha dışında her an meydan okumaya hazır olsun..

2- Fenerbahçe camiasının en büyük özelliği forması için terini sonuna kadar akıtan herkese sahip çıkmasıdır.. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir..

3- Bizim zamanımızda farklıydı ama uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe'deki profilleri değiştirdi, rating ve takipçi kovalayan tüm yorumcular oyunculara çullanmayı marifet sanıyor artık.. Kerem bunlara da kulak asmayacak.. Ne kadar çabuk işini yapıp, aidiyet sergilerse o kadar çabuk kabul görür.. Galatasaray'ı geride bırakacak, Fenerbahçe'ye sarılacak.