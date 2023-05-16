Emre Belözoğlu’ndan İtalyanlara çağrı: “Arda Güler'den gözünüzü ayırmayın!”

Haberin Devamı

Medipol Başakşehir’in genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Başarılı teknik adam, verdiği röportajda İtalyan kulüplerine ve gazetelerine Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki futbolcusu Arda Güler için çağrı yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU: “2003’TEKİ INTER MAÇINDAN SONRA ÇEYREK SAAT AĞLADIM”

42 yaşındaki Belözoğlu, röportajına 2003 yılında Serie A ekipleri Inter ile Milan’ı karşı karşıya getiren UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalini anlatarak başladı. Genç taktisyen, şunları söyledi: “2003’te Milan’a elenmemizin ardından çeyrek saat ağladım. Eğer Milan’ı yenseydik o sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanırdık.”

2003 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı finalinde Inter ile Milan karşılaşmıştı. İlk maç 0-0, ikinci maç ise 1-1 bitmişti. Milan deplasman golü kuralı sayesinde turu geçmişti. Emre Belözoğlu bu iki maçta da doksan dakika süre almıştı.

Haberin Devamı

Deplasman Kuralı: Deplasman kuralı, futbol maçlarında çift maçlı elemelerde kullanılan bir sistemdir. İki maçın ardından da eşitlik bozulmazsa deplasmanda daha çok gol atan takım turu atlar. Deplasmanda atılan gol sayıları eşitse veya gol atılmamışsa maç uzatmaya gider.

EMRE BELÖZOĞLU: “BARELLA BENİM GİBİ”

Emre Belözoğlu, bu sezonun sonunda İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında da konuştu. Genç teknik adam bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “2003 yılındaki Milan maçı geride kaldı. Şimdi ise İstanbul’umda Inter’i bekleyeceğim. Eşleşmenin ilk maçını stadyumda (San Siro) izledim. Nicolas Barella benim gibi. Her zaman kazanmak istiyor.”

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yarı final etabında İtalya Serie A ekipleri Inter ile Milan eşleşti. Turun ilk maçını Inter deplasmanda 2-0 kazandı. Belözoğlu, maçı stadyumda izleyenler arasındaydı.

Bu turun rövanş maçı ise bugün (16 Mayıs 2023 Salı) oynanacak. Karşılaşma saat 22.00’da başlayacak ve Guiseppe Meazza Stadyumu’nda (Inter’in evi) oynanacak.

EMRE BELÖZOĞLU: “ARDA AVRUPA’NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Emre Belözoğlu, röportajına Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuşarak son verdi. Başarılı çalıştırıcı şunları söyledi: “Arda Güler’den gözünüzü ayırmayın. Geleceği çok parlak. Onu Fenerbahçe’de sportif direktör olmadan önce de tanıyordum. 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. O Avrupa’nın en iyi orta saha futbolcularından biri olacak.”

Haberin Devamı

Emre Belözoğlu 15 Ağustos 2020’de aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev yapmaya başlamıştı. Belözoğlu, bu görevi 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürdürmüştü.

BAŞAKŞEHİR ÜMRANİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı kulüp olan İstanbul Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde HangiKredi Ümraniyespor’u ağırlayacak. 17 Mayıs 2023 (yarın) tarihinde yapılacak olan karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’te başlayacak.