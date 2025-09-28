×
Futbol Haberleri

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe yanıtı: 'Adımın geçmesi doğal'

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 22:53

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

"Futbol çok dinamik, oyun içinde anları doğru oynamanız gereken, bir o kadar önemlisi her başarılı olmak isteyen insan için olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Atmosfer, kulüp büyüklüğü, ne olursa olsun... İki şey var üzüldüğüm; topa sahip olma kısmında bu kadar 16 yaşındaki bir çocuğun kaptırsa da almak istediği yerde topa sahip kalmada eksik kalmamız çok büyük bir hayal kırıklığı. Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden kaybettik bugün. Verdiğimiz 1-1.5 pozisyon var. Bireysel, istediğimiz oyun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen. Bireysel hatadan 2. golü yedik.

PENALTI MI DEĞİL Mİ TARTIŞILIR

İlk gol penaltı mı, değil mi, çizgide mi, değil mi tartışılır. Fenerbahçe yeni bir değişim içinde, hocası, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Kendi adıma top sekanslarını 6-7-8'e çıkarabilsek pozisyon üretebilirdik. Devrenin sonunda en net pozisyonu yakalayan bizdik. Oyunun her dakikasını domine etmek çok tekrar ve oyuncu kalitesi isteyen bir şey. Daha iyi olacağız. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. 7-8 haftadır buradayım. Bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğim ama bazı oyuncular için yeniden gözlem içine gireceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. 3-4 gün sonra maçımız var. Sonra milli araya gireceğiz.

ADIMIN ANILMASI DOĞAL

Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'un başarısı için planlar yapıyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması doğaldır. Kaptanlık yaptım, iyi kötü şeyler yaptım. Bugün Antalyaspor benim için hedeflerim arasında en iyi yere getirmek... Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm.

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Süper Lig

