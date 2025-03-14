Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı: 'Olmayınca olmuyor!'

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

"OLMAYINCA OLMUYOR"

"Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Galatasaray ve Fenerbahçe ligin çok çok çok üstünde seviyede. Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Olmayınca olmuyor. Kabul etmek lazım. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı."

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"ŞİKAYET EDECEK BİR TEKNİK ADAM DEĞİLİM"

"Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor."