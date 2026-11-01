Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe teknik direktörlüğü açıklaması!

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

Kenar - 8 - bek rotasyonunu en iyi yapan, ceza sahasında hızla çoğalan çok rotasyonları olan bir takım. Vincenzo hocaya Avrupa'da da rakip oldum. Burada gayet başarılı işler yapıyor. Buna çok iyi karşılık verdik.

"BEŞİKTAŞ'I PÜSKÜRTTÜK"

Bugün daha iyi oynayan bir Kasımpaşa vardı. Hızlı kaymalara ihtiyacımız vardı, ne zaman bekleri iyi savunduk, o zaman Beşiktaş'ı püskürttük.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Oyuncularımın hakkını aramam lazım Bugün hakem çok ama çok kötü maç yönetti. Sınıfta kaldı. Bir takımın hakkı bu kadar yenmez. 1. dakikada, 40. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Adam Arous'un görmediği kırmızı kart. Korner atılıyor, faul veriyor, kimse kaleciye dokunmuyor.

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Kasımpaşa'ya geçen seneden beri bu hatalar yapılıyor aleyhine.

"EN BÜYÜK PAY OYUNCULARIN"

Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Sadece çalışmanın, tekrarların, inanmanın eseriyiz. En büyük pay sahibi oyuncularım.

"ÜZÜLMESİ GEREKEN TARAF BİZİZ"

Üzülmesi gereken taraf biziz. Amedspor maçından sonra hakem faciasıyla 2 puanımız daha gitti. Hakem hatalarına bağlı olarak 4-5 puan daha fazlamız olması lazımdı."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak.

Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak kadar bence —kendi adıma bunu söylemek durumundayım— olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum görüyorum talip olmayı.

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Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir.

Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber.

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Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi, çok güçlü, şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını da hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü ben bunu hiçbir zaman saklamadım.