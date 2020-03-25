Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e: Hocamız çok güçlü bir insandır

Emre Belözoğlu, son haftalarda kaptanlığın yanı sıra teknik ekipte de aktif olarak rol almaya başladı. Ancak Corona virüs salgını her şeyi olduğu gibi futbolu da durdurdu.

Tecrübeli oyuncu, hem futbolseverlere seslendi hem de Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Emre, “Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlü bir insandır. En kısa sürede tamamen iyileşip görevine döneceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu, “Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bu virüs nedeniyle kimse canından olmasın. Herkes devletimizin ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uysun. Biz futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir” diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler’in kaptanı, “İlk etapta 10 gün boyunca evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce pek denenmemiş bir yöntemi, video-idmanı başarıyla uyguluyoruz” dedi. (Fanatik)