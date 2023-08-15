Emre Belözoğlu'ndan eleştiri: Başlarına buyruk hareket ettiler

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Trendyol Süper Lig’de bu sezonki ilk maçında Alanyaspor’a konuk olan Başakşehir sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Sezonun bütün oyunculara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Bizim adımıza kötü bir başlangıç oldu ve mutlu olduğumu söyleyemem. Hava şartları bizim gibi İstanbul’dan gelen bir takıma göre zorluydu. Oyuncularımız gösterdiğimiz uygulamalar konusunda bizi dinlediğinde zaman zaman olumlu sonuçlar aldı. Ne zaman bizi dinlemeyip başlarına buyruk hareket ettiler o zaman rakip cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDE BUNU TELAFİ EDECEK BİR SÜREÇ VAR”

Üzgün olduğunu Belözoğlu, “Önümüzde bunu telafi edecek bir süreç var. Bugün buraya gelirken eksik oyuncularımız vardı, maçın başında sakatlık yaşanmasıyla ve kadronun yeterince derin olmadığını da düşününce, her ne kadar elimizden gelen hamleleri yapmaya çalışsak da karşılığını alamadık, oyun daha da geriye gitti. Üzgünüm Alanyaspor’u ve Ömer hocayı tebrik ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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ÖMER ERDOĞAN: “5-0 SKORLA DA BİTSE BENCE NORMAL BİR SONUÇ OLURDU”

Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Ömer Erdoğan, karşılaşmayı değerlendirdi.

“4-5 FARKLI SKORLA DA BİTSE BENCE NORMAL BİR SONUÇ OLURDU”

Yeni sezonda tüm takımlara başarı dileklerinde bulunarak sözlerine başlayan Erdoğan, “Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu sıcakta dışarıda ayakta durmakta insan zorlanırken oyuncularım ilk dakikadan son dakikaya kadar sahada inanılmaz bir mücadele sergilediler. Oyuncularım anlattıklarımızı harfiyen hatasız bir şekilde yerine getirdiler. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü karşımızda geçen sene özellikle hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde çok başarılı sonuçlar almış ve kadrosunun da büyük kısmını koruyan, hatta üzerine ciddi kariyerli oyuncular transfer etmiş bir rakip vardı. Biz de hem bu sezon başı kampında hem de bu hafta bu maça hazırlanırken rakibimizi nerede, nasıl şekilde karşılayacağız, hangi oyuncu nereye baskıya gidecek, takım savunmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Zamanı geldi topa sahip olduğumuz zaman geçiş oyunu oynadık zamanı geldi, set hücumuyla rakip kaleye gittik. Maç belki 2-0 bitti ama bugün 4-5 farklı bir skorla da bitse bence normal bir sonuç olurdu. Çünkü maçın bütün bölümünde daha üstün oynayan, daha akıllı oynayan bir Alanyaspor vardı. Onun için çok mutluyum, çok da umutluyum” şeklinde konuştu.



"CEBİMİZE KOYACAĞIMIZ ŞEY ÖZELLİKLE ÖZ GÜVEN VE TAKIM RUHU”

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Bugün ilk defa 6 tane Süper Lig'de oynayan arkadaşımız vardı aramızda. İster istemez ligi tanımaları, ligi bilmeleri, ligin futbolunu bilmeleri bir zaman gerektiriyor ama oyunculara biz bir şekilde bunu anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi önemli bir galibiyet, önemli bir rakibe karşı bu galibiyetten cebimize koyacağımız şey özellikle özgüven ve takım ruhu. Galibiyeti elde ederken neleri doğru yaptığımızı oyuncularımıza bir daha hatırlatıp bundan sonraki maçlarda bir daha isteyeceğiz ama kesinlikle çok sağlam ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Çünkü bu lig daha yeni başladı. Bizim performansımızı arttıracağımız dönemler olacak. Onun için böyle galibiyetle başlamak oyuncularımın hem öz aagüvenini arttırması açısından, hem de motivasyonunu arttırması açısından bizim için çok önemliydi. Dediğim gibi bundan sonra artık önümüzde ki maçlara hazırlanacağız. Zaten çok da zamanımız yok” dedi.

Önümüzdeki hafta sonu oynanacak Rizespor maçına da değinen Erdoğan, “Hafta sonu cumartesi günü yine zorlu bir Rizespor deplasmanına gideceğiz. Çok fazla günümüz de yok. Hem oyuncularımızı dinlendirip hem de inşallah yine Rizespor maçına hazırlayıp oradan da istediğimiz sonucu alırız. Bu arada da buraya gelen bu sıcakta bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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