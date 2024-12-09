Emre Belözoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Hakemler bir organizasyon içinde | Fenerbahçe'ye farkı tutum

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Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonla ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı.

Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarında Manaj’ın Barış Alper’e yaptığı sert faule, VAR incelemesine rağmen hakem Turgut Doman’ın kırmızı kart çıkarmamasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve sarı kırmızılı kulüpten çok sert tepkiler gelirken Emre Belözoğlu da görüş bildirdi.

HACIOSMANOĞLU: ŞEREFİMİZLE OYNANMASINA İZİN VERMEYİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pozisyonla ilgili eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a, “Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Bu hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de” dedi. TFF de, “Sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğiz” açıklamasını yaptı.

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GÜNDOĞDU: HAKEM DOMAN ‘KARARIMDA ISRARLIYIM’ DEDi

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TV100’e yaptığı açıklamada, “Olayın şokundayız hâlâ. Hakemin görmemiş olmasını yadırgadım ilk anda. Göremedi, olabilir. VAR çağırınca ‘oh’ dedim, VAR görevini yaptı. İlk görüntüyü gösterince kırmızı kart ile cezalandırması gerekir dedim. Başka ihtimal düşünmedim. Hakem Turgut Doman’ı aradım. Maç esnasında krampona basma gördüğünü, VAR davet ettiğinde yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. ‘İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım’ dedi. Yarın (bugün) tüm işimiz bu olacak.” ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BOMBA SÖZLER

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki faul pozisyonuna dair Radyo Gol'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HAKEMLER BİRİNİ İNDİRMEK İSTİYOR"

Hakemlerin futbol dünyasında bazı şeyleri değiştirmek için kasıtlı kararlar verdiğini iddia eden Emre Belözoğlu, "Hakemlerin istediklerini bazı yerlerden indirmek üzere büyük bir organizasyon içinde olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"BU BİLİNCİ DOĞRU BULUYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından yaptığı açıklama hakkında konuşan Emre Belözoğlu "Barış Alper’e yapılan faulden sonra TFF’nin hemen açıklama yapması ve ‘Milli oyuncudur’ bilincinin olmasını doğru buluyorum." dedi.

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FENERBAHÇE'YE FARKLI TUTUM

Fenerbahçe söz konusu olduğunda kamuoyunda farklı bir tutum olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu "Fenerbahçe forması giydiğinizde yabancı bir futbolcu tekme attığında ne TFF açıklama yaptı ne de birilerinin bu konu hakkında birleştiğini gördüm. O benim özelimde değil, giydiğimiz formaya özeldi. şeklinde konuştu.

"ABARTILI BULUYORUM"

Rey Manaj'a yönelik tepkiler hakkında konuşan Belözoğlu "Manaj için ‘Ülkeyi terk etsin’ tarzı düşünceleri abartı buluyorum." dedi.