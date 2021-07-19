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GeriFutbol Emre Belözoğlu'ndan 19.07 paylaşımı! Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan 19.07 paylaşımı! Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı

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Emre Belözoğlu'ndan 19.07 paylaşımı! Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı

Fenerbahçe'nin eski Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından Dünya Fenerbahçeliler Günü paylaşımı yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan Emre Belözoğlu, Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Başarılı futbol adamı, Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde kazanılan şampiyonluğun kutlamaları esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Belözoğlu, sarı ve lacivert kalp emojileri kullandı.

Emre Belözoğlundan 19.07 paylaşımı Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı

Belözoğlu'nun bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazandı.

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