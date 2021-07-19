Emre Belözoğlu'ndan 19.07 paylaşımı! Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan Emre Belözoğlu, Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Başarılı futbol adamı, Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönemde kazanılan şampiyonluğun kutlamaları esnasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Belözoğlu, sarı ve lacivert kalp emojileri kullandı.

Belözoğlu'nun bu paylaşımı, Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazandı.