×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı! Müjde geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı Müjde geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 08:04

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Emre Belözoğlu’dan ilk karar çıktı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriqi son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybetti.

Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı Müjde geldi

LIVERPOOL'U YIKTI

Liverpool mücadelesinde dakikalar 63’ü gösterdiğinde Lukaku çıktı, Muriqi oyuna dahil oldu. Kosovalı yıldız, 79. dakikada Liverpool savunmacılarının arasında kafayı vurdu ve skoru 3-2’ye getirdi. Tecrübeli oyuncu, kariyerinin en kritik gollerinden biri atıp tarihi zaferin mimarlarından biri oldu.

Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı Müjde geldi

Haberin Devamı

İLK 11'E DÖNÜYOR

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu’nun, ilk maçında Muriqi’yi ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Taktik çalışmalarda 32 yaşındaki golcünün as takımda yer aldığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı Müjde geldi

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkan Vedat Muriqi bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Emre Belözoğlu’dan Vedat Muriqi kararı Müjde geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Emre Belözoğlu

BAKMADAN GEÇME!