Emre Belözoğlu'dan Arda Güler, Fenerbahçe ve Jose Mourinho sözleri: 'Pişmanım!'

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Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol gazetesi AS'a verdiği özel röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Belözoğlu röportajında kariyer planlamasından Fenerbahçe'deki günlerine, Arda Güler'den Jose Mourinho'ya varana dek birçok konuya değindi.

45 yaşındaki genç teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Süper Lig'in bazı gerçekleri var ve bunlara uyum sağlamanız gerekiyor. Bizim gibi takımların, daha savunma odaklı bir plana ihtiyacı var. Geldiğimizde gördüğümüz en büyük eksiklik buydu. Buna odaklandık. Sağlam bir savunma hattı oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık. Ve bu fark yarattı. Deplasmanda iyi performans göstermesek de üst üste birkaç iç saha maçı kazandık. Bu da bizi daha rahat bir konuma getirdi."

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"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ AŞÇILIĞA BENZETİYORUM"

"Teknik direktörlüğü biraz aşçılığa benzetiyorum; her şey sahip olduğunuz malzemelere bağlı. Yemek pişirmek için buzdolabınızdakilerle uyuşan bir tarif bulmalısınız."

"MOURINHO BAŞARISIZ OLDU"

"Mourinho harika bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim ve onun varlığı Türk futbolu için çok değerli. Ancak bu sezon iyi geçmedi, başarısız oldu. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi olduğu için beklentiler daha da arttı. Çok üzgünüm ama onun için pek iyi bir yıl olmadı."

"ARDA GÜLER'İ DAHA ÖNCE OYNATMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

"Arda’yı genç takımda 45 dakika izledim ve o zamanlarda bile herkes onu övüyordu. Ondan sonra, onu as takıma yükselten ve 16 yaşına basmadan büyüklerle antrenman yapmasını sağlayan bendim. Bazıları bunun için çok erken olduğunu, henüz çok genç olduğunu söylüyordu. Ama onu daha önce oynatmadığım için pişmanım. Şampiyonluk için mücadele ediyorduk ve maçlar çok çekişmeli ve zorluydu. Ama tek bir pasıyla bile onun özel bir oyuncu olduğunu, mükemmelliğe yakın olduğunu görebiliyordunuz. Bu kadar genç yaşta bu kadar yetenekli, bu kadar teknik beceriye sahip çok fazla oyuncu görmezsiniz. Kendi başına parlıyordu."

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"ARDA GÜLER DAHA İYİ OLACAK"

"Arda Güler her geçen gün daha da iyi olacak. Sürekli gelişiyor. Bu yıl zaten harikalar yarattı, ancak Xabi Alonso'nun gelişiyle çok daha farklı bir Arda göreceğiz. Onun karakterini biliyorum. Zorluklarla başa çıkmaktan, onların üstesinden gelmekten zevk alıyor. En sert dalgalarda sörf yapmayı seviyor."

"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIM, BUNDAN HİÇ ŞÜPHEM YOK"

"Fenerbahçe'yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe'ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek. Bir gün teknik direktör olarak bunu Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte deneyimleyebileceğim. Bundan hiç şüphem yok."

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"ATLETICO MADRID'İ ÇALIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUM"

"Türkiye zor bir ülke ve bence burada teknik direktör olmak İspanya'da teknik direktör olmaktan daha zor. Burada sadece sahada değil, saha dışındaki birçok zorluğun da üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim bir gün oynadığım takımları çalıştırmak, Atletico Madrid de bunlardan bir tanesi."