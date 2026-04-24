Emre Belözoğlu: 'Yine bir hakem faciası yaşadık'

Süper Lig'de Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Tamamen Başakşehir’in üstünlüğüyle geçen bir maçtı ama velakin yine bir hakem faciası yaşadık. AVAR’daki hakem, kariyeri boyunca ne bir Süper Lig ne de 1. Lig maçı yönetmiş.

DERS ALINMASI GEREKEN BİR MAÇ

Bence bu, izlenmesi ve ders alınması gereken bir maç. Böylesine tecrübesiz bir hakemin, bir daha böyle bir hata yapmaması için bu karşılaşmayı tekrar izlemesi lazım.

LİGİN NASIL BİTECEĞİNİ GÖRECEĞİZ

Hakemler, Türk futbolunun kanayan yarası. Bundan en çok muzdarip olan teknik adamlardan biri de benim. Bu hakemlerle bu ligin nasıl biteceğini göreceğiz.