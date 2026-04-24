×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu: 'Yine bir hakem faciası yaşadık'

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Emre Belözoğlu#Kasımpaşa
Emre Belözoğlu: Yine bir hakem faciası yaşadık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 22:45

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'e 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Emre Belözoğlu'nun sözleri;

Tamamen Başakşehir’in üstünlüğüyle geçen bir maçtı ama velakin yine bir hakem faciası yaşadık. AVAR’daki hakem, kariyeri boyunca ne bir Süper Lig ne de 1. Lig maçı yönetmiş.

DERS ALINMASI GEREKEN BİR MAÇ

Bence bu, izlenmesi ve ders alınması gereken bir maç. Böylesine tecrübesiz bir hakemin, bir daha böyle bir hata yapmaması için bu karşılaşmayı tekrar izlemesi lazım.

LİGİN NASIL BİTECEĞİNİ GÖRECEĞİZ

Hakemler, Türk futbolunun kanayan yarası. Bundan en çok muzdarip olan teknik adamlardan biri de benim. Bu hakemlerle bu ligin nasıl biteceğini göreceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!