Emre Belözoğlu yerinde duramadı! Fenerbahçe Denizlispor maçında dikkat çeken Galatasaray detayı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçında sahasında Denizlispor'u konuk ederken Emre Belözoğlu, Futbol A Takım Direktörü olarak sarı lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN UYARILAR

Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesi ve maç sırasında futbolcularıyla birçok kez konuşurken adeta yerine duramadı. Belözoğlu, futbolcularına daha çok ileriye çıkmalarını iletirken uyarılarda bulundu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Denizlispor karşına mutlak galibiyet için çıkan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada topa sahip olsa da istediği gol pozisyonlarına giremedi.

İLK 45 DAKİKA İSABETLİ ŞUT ÇEKEMEDİ

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıkarken sarı lacivertli takım, ilk 45 dakikada kaleyi bulan şut çekemedi. Denizlispor ise Fenerbahçe kalesine bir isabetli şut çekti. Topa büyük oranda sahip olan sarı lacivertliler, üretkenlik anlamında ise sıkıntı yaşadı.

İLK İSABETLİ ŞUT OZAN TUFAN'DAN

Fenerbahçe karşılaşmada ilk isabetli şutunu ise 50. dakikada çekti. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı lacivertli takımda Ozan Tufan'ın şutunu Cenk Gönen kurtardı.

Bu şutun hemen öncesinde ise Pelkas'ın ortaya çevirdiği top Denizlispor defansından sekti ve direkten döndü.

Emre Belözoğlu'nun çıktığı ilk maçta Galatasaray detayı ise dikkat çekti. Sarı lacivertli takım, sezonun üçüncü haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray maçının ardından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Öte yandan Emre Belözoğlu, ligin 31’inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11’ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare’nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci’nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11’de görev aldı.

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