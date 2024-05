Emre Belözoğlu: Yediremediğim çok fazla şey var

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılama sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyetinden dolayı Hatayspor'u tebrik ederek, "Bizim adımıza yine oyunda bazen istediklerimizi yaptığımız, sonuç alamadığımız bir maç daha oynadık. Bugün lig bitse Ankaragücü ligde kalıyor. Ankaragücü'nün sadece bir tane hedefi var. Önümüzdeki 6 puanın hepsini kazanmak" diye konuştu.



"BU İKİ HAFTAYI 6 PUANLA BİTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Yöneticisinden futbolcusuna, teknik ekibe kadar herkesin burada çok ciddi sorumlulukları olduğunu vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti;

"Burada aslında en masum olan taraf, yine taraftarlar. Elinden geldiğince buraya geldiler, bizi sonuna kadar desteklediler. Ümit ediyorum bunu Ankaragücü'ne yaşatmayız. Futbolun içinde ne yazık ki bunlar var ama yediremediğim çok fazla şey de var. Bunları konuşmanın şu an zamanı değil. Konuşmamız gereken şey herkes, yöneticisi, teknik ekibi, futbolcusu kulübüne sahip çıkacak şekilde bu iki haftayı 6 puanla bitirmek adına her şeyi yapacağız. Allah izin verirse de Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde en azından ligde kalarak önümüzdeki seneye Süper Lig'de yoluna devam etmesi adına bu 6 puanın her birine talip bir şekilde şu anki konumumuzu korumak istiyoruz lig bittiğinde."

ÖZHAN PULAT: "OYUNCULARIN MÜKEMMEL ÖZVERİSİ VE MÜCADELESİ, BİZE BU GALİBİYETİ GETİRDİ"

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise, Gaziantep maçından sonraki gün hemen antrenmanlara başladıklarını belirterek, "Rakip analizlerimizi bitirdik ve oyuncularımıza şunu söyledik. Evet ön tarafta çok güçlü bir Ankaragücü var, çok coşkulu ama biz doğru savunmayı yaparsak ve inanırsak bu maç bize hiç uzak değil dedik. Oyuncular saha kenarında bizim oyundan hiç kopmadığımızı ve inancımızı gördü. Değişikliklerimizle oyuna hep hareket getirmeye çalıştık. Ve çok şükür bugün hem yaptığımız değişiklikler, hem oyuncuların mükemmel özverisi ve mücadelesi, bize bu galibiyeti getirdi. Dele-Bashiru'nun karşı karşıya kaldığı pozisyonu atsak belki daha farklı bir maç olabilirdi. Rakibe topu verdik ama ceza sahası içi aksiyonlarında çok daha etkindik. Tam anlamıyla oyuncular bizim ne oynamak istediğimizi görüp ona göre oynadılar. Oyuncularımızın emeklerine sağlık. Tüm Hatay halkına armağan olsun" diye konuştu.

Pulat, önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bu noktadan sonra artık Hatayspor hiçbir rakibin kim olduğuna bakmaksızın iyi konsantre olmak zorunda. Beşiktaş, evet şu dönemde talihsiz bir rakip, zor bir rakip bizim için ama artık hiçbir hesabı yapacak durumumuz yok. Çünkü bakıyorsunuz geçen hafta VAR hakemi bütün takımlara yabancı gelirken bize yerli VAR hakemi. Bize verilmeyen çok net bir penaltı. Yayıncı kuruluşta dahi bas bas Hatayspor'un hakkının nasıl yendiği söyleniyor. Biz sadece Beşiktaş'la mücadele etsek, sanırım minimuma indirmiş oluruz problemleri. Ama hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Terimizin son damlasına kadar kalmak için elimizden geleni yapacağız."