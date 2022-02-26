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Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'e karşı! Başakşehir'in Fatih Karagümrük karşısında iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Süper Lig
Emre Belözoğlu, Volkan Demirele karşı Başakşehirin Fatih Karagümrük karşısında iddaa oranı...

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Volkan Demirel kontrolündeki Fatih Karagümrük'ü konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BAŞAKŞEHİR

Son 4 lig maçında fire vermeyen Başakşehir, ertelenen Konyaspor mücadelesini de kayıpsız atlatarak ikincilik için yapılan yarışta "Ben de varım!" dedi.

Sakatlığı nedeniyle hafta arasındaki maçı pas geçen Junior Caiçara ve arka arkaya kazanılan 4 maçta oynayamayan Mahmut Tekdemir takımla çalışmalara başladı; iki oyuncunun da durumu maç saati netleşecek.

TD Emre Belözoğlu hafta arası kurallar gereği Trezeguet ve Pizzi'den faydalanamamıştı. İki oyuncu da yeniden ilk 11'e dönecektir.

Sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Stefano Okaka'nın da ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Caiçara yetişmezse sağ bekte Ömer Ali Şahiner izleriz. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım devam eder. Tolga Ciğerci ve Berkay Özcan kadronun değişilmez isimleri olarak dikkat çekiyor.

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FATİH KARAGÜMRÜK

Antalya deplasmanındaki kaybı Sivasspor galibiyetiyle dengeleyen Fatih Karagümrük'te 3 isim sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Sadece takımın değil Süper Lig'in önemli golcülerinden biri olan Aleksandar Pesic, Şota Arveladze'nin yeğeni Vato ve savunmanın önemli isimlerinden Ervin Zukanovic maç kadrosunda olmayacak.

TD Volkan Demirel'in "Derrick Luckassen & Burak Bekaroğlu" stoper ikilisiyle devam etmesi bekleniyor.

Sol bekte Caner Erkin, savunmanın önünde Lucas Biglia, orta alanda Kristijan Bistrovic forma giyecek.

Bir kanatta sakatlığını atlatan Yann Karamoh, diğerinde Ahmed Musa oynar; Pesic'in yokluğunda hücum merkezinde Fabio Borini izleriz.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirele karşı Başakşehirin Fatih Karagümrük karşısında iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (5 maç - 11 gol)

- Fatih Karagümrük ligde oynadığı son 6 maçın 3'ünü gol atamadan kaybetti! Diğer 3 maçı da gol yemeden kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

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%60'lık kesim son maçlarda formda bir görüntüde olan Başakşehir'in galibiyetinden yana...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli.com'dan yeni üye olan herkese 20 TL hediye! Hemen buradan üye ol...

Emre Belözoğlu, Volkan Demirele karşı Başakşehirin Fatih Karagümrük karşısında iddaa oranı...

PSG ve Başakşehir ırkçılığa karşı tek yürek olmuştu! Hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Süper Lig

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