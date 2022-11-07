Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel röportaja birlikte çıktı! 'Bugün rakibiz ama...'

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Fenerbahçe'de uzun yıllar birlikte futbol oynayan, teknik ekipte birlikte yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, Hatayspor - Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluş röportajını birlikte verdi. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan eski takım arkadaşları Selçuk Şahin ve Pierre Wrbo ile de sarılarak hasret giderdi.

Emre Belözoğlu: Volkan benim için arkadaş, kardeş... Bir günlüğüne rakip olmamız güzel bir anı olacak. Hem güzel hem sıkıntılı günler geçirdik Fenerbahçe'de. Selçuk Şahin de burada, Webo da burada.

Volkan Demirel: Bugün saha içinde rakibiz ama arkadaş ve kardeş gibiyiz. Onlarla çok güzel zamanlar geçirdik. Selçuk Burada, Webo burada, Emre Hoca'yla zaten Fenerbahçe'de birlikte de çalıştık. Güzel bir maç olacaktır. Emre hocam da analizini yapmıştır, biz de yaptık. Başakşehir iyi bir takım, sıralamadaki yerleri de bunu gösteriyor. Hak edenin kazanacağı bir akşam olacak. Önemli olan Türk futbolu kazansın.

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