Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'dan Galatasaray maçı açıklaması! Fenerbahçe...

Süper Lig’in 23. haftasında Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Futbol A Takımı, öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna; İdari Menajer Volkan Ballı, Yardımcı Antrenörlerden Volkan Demirel ile futbolcular katıldı.



Yemeğin ardından yeni yaşına giren Simon Falette’in doğum günü de kutlandı. Falette’in bu özel gününü unutmayan teknik heyet ve futbolcular, doğum günü pastası hazırlattı. Pastanın mumlarını üfleyen Simon Falette, tebrikleri kabul ederek bu jestten dolayı teşekkürlerini iletti.



Kaptanlardan Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan ise, hem derbiye hem de yemek organizasyonuna ilişkin duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu ile paylaştı.



Emre Belözoğlu: Büyük taraftarımızın önündeki üstünlüğümüzü koruyabilecek gücümüz ve enerjimiz var



Bu tarz maçlarının havasının kendileri için her zaman farklı olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, “Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Hem saha içinde hem de dışında elimizden geldiğince bu maça hazırlanmak zorundayız. Camiamızın da bildiği gibi bu tarz maçlardan sonra toplanıyoruz. Ferit Ağabey’e bizi davet ettikleri için teşekkür ediyorum. The House Cafe, benim gençliğimden beri en gözde mekanlardan biridir. Bugün de bizi ağırlıyorlar. Volkan Ağabey ve Ferit Ağabey’in de yıllarca arkadaşlıkları var. Fenerbahçe’ye hizmetleri olmuştur. Bu yemeği organize ettikleri için onlara teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlarımızı motive etmek adına iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Maça yakın bir tane daha yapmayı düşünüyoruz. Zorlu bir maç olacak. Elimizden geldiğince son haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek adına inanıyorum ki arkadaşlarımız motive olacaklardır. Motive olacağız. Bizim için bu maçların havası farklı oluyor. Yıllardır sahamızda büyük taraftarımızın önünde üstünlüğümüz var. Bunu koruyabilecek gücümüz ve enerjimiz var. Taraftarımızı üzmeden evlerine göndereceğiz. Elimizden geldiğince onun için çalışıyoruz. Bunu bilsinler.” şeklinde konuştu.



Ozan Tufan: Serüven devam edecek



Ozan Tufan ise, “Geleneksel derbi önceleri yemeklerimiz olur. Birliktelik, takımdaşlık göstergesidir. Daha çok samimiyetin iyi olduğu ortamdır. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu önemli maç öncesi bu toplanma hem taraftarlarımıza hem camiamıza iyi bir göstergedir. Taraftarlarımızdan bizi desteklemeye gelmelerini rica ediyorum ve bizi desteklemeye gelecek olan taraftarlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah Kadıköy’de güzel bir galibiyet alacağız. Önümüzdeki ışıklı o güzel yola daha iyi gideceğiz. Bu maça arkadaşlarımızla birlikte konsantreyiz.” dedi.



Derbi hazırlıklarıyla ilgili de konuşan Ozan, “Derbiye yeni çıkacak arkadaşlarımız var, daha önce o duyguyu yaşamış arkadaşlarımız var. İlk yaşayacak olanlara o duyguyu aşıladık, gerekli konuşmaları yaptık ve maça kadar da gerekli konuşmalarımız devam edecektir. Hem taktiksel hem sözlü olarak her şeyi antrenmanlarda yapıyoruz. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Sadece Galatasaray maçına konsantreyiz. Bu maçı kazanmak için neler yapabileceğimize çalışıyoruz. Rakibin zaaflarına çalışıyoruz. Bu maçta elimizden gelenin fazlasını göstereceğiz. Zaten derbi konsantresi ayrıdır. Sadece Kadıköy’de bir maç oynuyoruz. Bütün arkadaşlarımla birlikte daha önce Başakşehir, Beşiktaş maçlarında olduğu gibi, aynı maça çıkar gibi en iyi şekilde puanımızı almayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.



Kadıköy’de geleneğin süreceğinin de altını çizen Ozan Tufan, “Bizim yıllardır yemeklerimiz geleneksel, Kadıköy’de oynanan maçlar geleneksel… Değişmeyen şeyler var, bunu herkes biliyor. İnşallah pazar günü de bazı şeyler değişmeyecek, aynı kalacak. Serüven devam edecek. Bizim en önemli gücümüz, silahımız taraftarımızdır. Bizi desteklemeye gelirlerse, en iyi şekilde desteklerini gösterirlerse bu takımın yapamayacağı hiçbir şey yoktur daha önce de yaptığı gibi. Tabii ki hatalarımız oluyor. Önemli olan oralara takılı kalmayıp kendimizi en iyi şekilde düzeltip maça en iyi şekilde hazırlanmamızdır. Bunun meyvesini burada yiyip maçta vereceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.