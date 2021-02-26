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GeriFutbol Emre Belözoğlu ve Erol Bulut Fenerbahçe Beko maçında
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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 22:19 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut Fenerbahçe Beko maçında

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Emre Belözoğlu ve Erol Bulut Fenerbahçe Beko maçında
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THY Avrupa Ligi 26'nci haftasında Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği maçı Emre Belözoğlu ve Erol Bulut birlikte takip etti.

EuroLeague'in 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i ağırladı.

Bu büyük mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı, Teknik Direktör Erol Bulut ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin birlikte takip etti.

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, karşılaşmayı yan yana takip ederken zaman zaman sohbet ettikleri görüldü.

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut Fenerbahçe Beko maçında

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