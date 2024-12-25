Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan olay açıklamalar: Çok büyük Fenerbahçeliydim | Mourinho'ya başka şeyleri söylemişler

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Teknik Direktörler Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'da yayınlanan programında açıklamalar yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU: "OYUNCULARIMA 'KULÜBÜN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ' DEDİM"

"Ankaragücü'nde taraftar bana bir kere 'İstifa Emre' diye bile bağırmadı yani. Ben Ankaragücü taraftarıyla hiç öyle bir şey yaşamadım. Çünkü ben orada doğru işler yapmaya çalıştım. Benim için çok zor bir süreçti. Başkan Faruk Koca'nın yaptığını kabul etmemekle beraber, onun cezasını hep beraber Ankaragücü camiası olarak çektik. Bunu hakemler bilerek, isteyerek Ankaragücü camiasına yaşattılar. 2021 yılında kaçan şampiyonluğu kolay kolay unutmam. Sivasspor maçı öncesi oyuncularıma 'kulübün kaderini değiştirebiliriz' dedim, olmadı."

"ÇOCUKKEN BÜYÜK FENERBAHÇELİYDİM"

"Hagi, Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu, gelişimimde çok önemli katkısı vardı. Çocukken büyük Fenerbahçeliydim. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile büyüdüm."

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"MOURİNHO'YA İNANANLARDAN BİRİSİYİM"

"Ben 33-34 yaşındayken Jose Mourinho'nun antrenmanlarını isteyip izliyordum. Premier Lig'e geldiği zaman da 'Bütün takımlara defans nasıl yapılır, göstereceğim.' dedi. Aslında profili net bir şekilde tutucu oyunla kazanan ama güçlü yönü bu olan bir teknik adam. Türkiye'de büyük takım anlayışı ile Jose Mourinho'nun anlayışıyla örtüşmediği için negatif ortam var. Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. Jose Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Jose Mourinho'dur."

"FATİH TERİM EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN"

"Fatih Terim, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Ben de genç takımda oynadığım dönemde A takıma çıkaran, bize o şansı veren, güvenen, inanan bir teknik direktör. Hepimizde hakkı, emeği olan birisi olması itibariyle hep bizde değerini koruyacak. 16 yaşındayım altyapıda kırmızı kart gördüm. 'Seni kovacağız' diye tesisten gönderdiler. İki gün sonra bizi çağırdılar, Fatih Terim ile görüştük. Bana 'sen ağa mısın, herkese dikleniyorsun' dedi ve Galatasaray A Takımı'na aldı."

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"SÜPER LİG'İ EN İYİ ANALİZ EDEN İSİM AYKUT KOCAMAN'DIR."

"Aykut Kocaman'ı çok severim. Benim için çok değerli, özel bir sevgim var. Süper Lig'i en iyi analiz eden isim Aykut Kocaman'dır."

BURAK YILMAZ: "FENERBAHÇE’YE GİDİNCE EN İYİ FENERLİ"

“Ben Fenerbahçe’ye gidince en iyi Fenerli, Galatasaray’a gidince en iyi Galatasaraylı olmaya çalıştım. Keza diğer takımlarda da. Buna hep orası burası oynuyor diye bakanlar da oldu ama ben buna gittiğim yerde oranın hakkını vermek olarak, oranın hakkını savunan, aidiyeti yüksek bir oyuncu bakışı olarak bakıyorum. Bana göre olması gereken bu. İnsanlar buna katılabilir de katılmayabilir de.”

"ARAGONES'E SALDIRMALAR FALAN HOŞ ŞEYLER DEĞİLDİ"

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"Okan Buruk, Türkiye üstü bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor. Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım. Luis Aragones'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem. A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısı oluyordum, başkan ikisini birden yapmamı istedi. Kabul ettim ama sonra Şenol Güneş'in istifa ettiğini öğrendik. Sonra Beşiktaş'ın başında devam etmemi istediler, kabul ettim."

"MONTELLA'NIN YARDIMCISI OLMUŞTUM"

"Şimdi olsa Beşiktaş'ta teknik direktör olarak kalmam. Ben, Vincenzo Montella'nın yardımcısı olmuştum. TFF ve Beşiktaş anlaşmıştı. Ahmet Nur Çebi, 'Burak, seni bırakamam. İkisini birden yapar mısın' dedi. Daha Şenol Hoca'nın istifası yok. 'Daha gencim başkanım, tabii ki yaparım' dedim. 2 gün sonra Şenol Hoca istifa etti. Ahmet Nur Çebi, beni çağırdı 'Seçime kadar 6 maçlık hoca getiremeyiz, lütfen devam et. Milli takıma diğer kampta git' dedi. 'Hayır' deme ihtimalin var mı? 'Tamam' dedim. Montella'yı da aradım, teşekkür ettim. Kısa bir dönem oldu, 6. maçı beklemeden istifa ettim. 1 hafta önce Kral Burak, 1 hafta sonra hırsız Burak, 1 hafta sonra istifa Burak. Ben bunlara gelemiyorum. Bir insan ya sevilir, ya sevilmez. Teşekkür ettim, gittim."

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"JOSE MOURİNHO BAŞKA ŞEYLERİ SÖYLEMİŞLER"

"José Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Büyük maçlar hariç diğerlerinde oyuncuları salman lazımdı. Santrforunun birini tercih etmesi lazım. Mustafa Denizli bana 'şu sandalyeyi al, ceza sahasına otur' dedi. Ondan sonra gol kralı oldum. Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 'yapı' dedi, 'federasyon' dedi, 'Galatasaray' dedi, 'Okan Buruk' dedi. Hep Mourinho'ya başka şeyleri söylemişler. Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Mourinho'ya sahanın içini anlatmak lazımdı."