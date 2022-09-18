Emre Belözoğlu ve Andrea Pirlo birlikte röportaj verdi

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Futbolculukları döneminde Inter ve Milan formalarıyla birbirlerine rakip olan Emre Belözoğlu ve Andrea Pirlo, bugün de teknik direktör olarak karşı karşıya geldiler.

İki teknik direktörün yayıncı kuruluşa verdikleri demeçler şu şekilde:

Andrea Pirlo: Şu an ikimiz de farklı görevlerdeyiz, farklı sorumluluklarımız var. Saha içinde olmakla kenarda olmak çok farklı. Biz de bunun heyecanını yaşıyoruz.

Oyuncularıma da söyledim; çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Çok kompakt ve organize bir takımla oynayacağız. Biz de buraya oynamak için geldik. İki takım için de kolay olmayacak.

Emre Belözoğlu: Andrea çok güçlü takımlarda oynadı. Karşı karşıya da oynadık. Dünyanın gelmiş geöçmiş en büyük oyuncularından bir tanesi. Ülkemizde olmasından mutluyum, mutluyuz. Mutlu olmamız gerekiyor. Böyle değerli isimlerin ülkemizde olması bizim için önemli. Futbolculuk bitti, artık 30 tane farklı karakteri içeride yönetmek zorundayız. Zorlu bir meslek. Keşke sadece futbol oynasaydık ama artık kararımızı verdik ve bu yönde ilerledik. Onunla futbolcu ve teknik direktör olarak karşı karşıya oynamak benim için önemli ve değerli.

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Zorlu bir maç olacak. Karagümrük 3 maçtır yenilmiyor, pozisyon üreten, oyun disiplini artan bir takım. Doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Kolay biz maç olmayacak. 3 günde bir maç oynuyoruz. Kazanmayı devam ettirmek kolay değil ama elimizden geldiğinde kazanmak için oynayacağız.