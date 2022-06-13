Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçını birlikte izledi

Haberin Devamı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan müsabaka büyük heyecana sahne olurken karşılaşmayı izleyenler arasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yer aldı.

Karşılaşmaya oğluyla birlikte gelen Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte yan yana karşılaşmayı takip etti.

Mücadele öncesi sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ve basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, boy farkına dikkat çekerek "Boyları dengelemek vakit aldı" sözleriyle espri yaptı.