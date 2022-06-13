Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçını birlikte izledi

#Acun Ilıcalı#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe Beko
Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçını birlikte izledi

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşırken karşılaşmayı izleyen isimlerin arsında tanıdık isimler vardı.

Haberin Devamı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi. 

Sinan Erdem'de oynanan müsabaka büyük heyecana sahne olurken karşılaşmayı izleyenler arasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da yer aldı. 

Karşılaşmaya oğluyla birlikte gelen Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı ile birlikte yan yana karşılaşmayı takip etti. 

Mücadele öncesi sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ve basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, boy farkına dikkat çekerek "Boyları dengelemek vakit aldı" sözleriyle espri yaptı.

Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçını birlikte izledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Emre Belözoğlu#Fenerbahçe Beko

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk