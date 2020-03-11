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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 08:44,Son Güncelleme:/

Emre Belözoğlu üzerine titriyor! Ömer Faruk Beyaz

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Emre Belözoğlu üzerine titriyor! Ömer Faruk Beyaz
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Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, altyapının yetiştirdiği önemli isimlerden Ömer Faruk Beyaz ile antrenmanlarda özel olarak ilgileniyor.

Fenerbahçe altyapısının göz bebeği Ömer Faruk Beyaz, Denizlispor karşılaşmasında ilk kez bir lig maçında kadroya alınmıştı.

A takımla antrenmanlarını sürdüren 16 yaşındaki yıldız adayının Konyaspor mücadelesinde de kadroda yer alması bekleniyor.

Kaptan Emre Belözoğlu’nun yakından ilgilendiği Ömer Faruk, ligde Çubuklu’yla sahaya çıkmayı iple çekiyor. (Fanatik)

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