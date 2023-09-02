Emre Belözoğlu: Üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum

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3 hafta sonunda puan alamadıkları için çok üzgün olduklarını belirten Belözoğlu, "Çok üzgünüz, 3’te 0 yaptığımız için. Alışık olmadığımız bir süreç. Bu da bizim sınavımız. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Bazı kırılma anları var. Oyuncularımın emeği için üzgünüm. En iyi yaptığımız şeyi yapmaya, saha içerisine konsantre olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"ÜSTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Milli maç arasının kötü giden süreci düzeltmek için fayda sağlayıp sağlamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Emre Belözoğlu şöyle cevap verdi:



"Yeterli süremiz oluyor. 2 haftadır bu maça hazırlanıyoruz. Dersimize çalıştık. Oyunda kaybedecek bir şey de görmedim. Kolay da gol yiyoruz. Teknik adamlık böyle bir meslek. Üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Fikrim değişirse başka şeyler konuşuruz. Çok eksiğimiz var. Geçen seneden çok farklı bir kadromuz var. Bu durumun bir yerde döneceğini düşünüyorum."



"BAZI BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VAR"



Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Yöneticilerimiz, bütçemiz ve ekonomimiz doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Stoper bölgesinde çok eksiğimiz var. 6 numara konusunda da düşüncelerimiz vardı. Önümüzdeki 10 günde transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.



STANOJEVIC: MAÇIN KIRILMA ANI KIRMIZI KARTTI



Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Başlangıçta çok disiplinliydik. Maçın kırılma anı kırmızı karttı. Kırmızı karttan sonra daha iyi oyun kurduk. Acele etmedik, sabırlı davrandık ve gol atacağımız anı bekledik. Bu sebepten dolayı da mutluyum" diye konuştu.