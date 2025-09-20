×
Futbol Haberleri

Emre Belözoğlu: 'Talihsiz bir gol yedik!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 23:59

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti ama futbolun cilveli tarafı bu gece bize nasip oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, alınan beraberliği talihsizlik olarak değerlendirerek, "Oyuna çok iyi başladık, çok net pozisyonlarımız oldu. Oyunun her dakikasında istediğimizi yapmaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı ama talihsiz bir gol yedik. Söyleyecek bir şeyim yok ama futbolun böyle bir cilveli tarafı var. Bu gece de bize bu nasipmiş" ifadelerini kullandı.

"Galibiyetin hakkı bizdik"

Takımının üstün bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Belözoğlu, "Oyunun karşılığı bence net bir galibiyetti. 1-0 sonrası 2-3’ü, 4’ü bulabilme pozisyonlarını ürettik. Yolumuza devam edeceğiz. Bizim işimiz bu" diye konuştu.

Futbolda bazen önlemlerin sonucu değiştirmediğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü, "Ne yazık ki futbolun her zaman 2 artı 2 eşittir 4 etmediğini yaşadık futbolculuğumuzda da, teknik adamlığımızda da. Futbolun içinde bunlar var. İki maçta hayatın cilvesi diyebileceğimiz olayları yaşadık" diye konuştu.

