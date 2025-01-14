Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Alex de Souza'nın yerine anlaşmaya varıldı...

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Trabzonspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ALEX İLE YOLLAR AYRILDI

Bu skorun ardından üst üst 3. yenilgisini alan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

Alex, Antalyaspor’un başında sahaya çıktığı 18 Süper Lig maçında 21 puan topladı ve 1.17'lik puan ortalaması tutturdu.

Brezilyalı teknik adamın ayrılığının ardından hemen arayışlarına başlayan Akdeniz ekibinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre kırmızı - beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Belözoğlu'nun kısa süre içinde Antalya'ya giderek mukaveleyi imzalamasının beklendiği öğrenildi.

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SÖZLEŞMESİ

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesinin 1,5 yıllık olacağı öne sürüldü.

EN SON ANKARAGÜCÜ'NÜ ÇALIŞTIRDI

Son olarak geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, sarı - lacivertliler ile çıktığı 38 maçta 12 galibiyet - 14 beraberlik - 12 mağlubiyet alarak 1.32'lik puan ortalaması yakalamıştı.