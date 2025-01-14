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Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!

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#Transfer#Süper Lig#Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu, Süper Lige geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 01:56

Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

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Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi sonrası Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haberde, Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor ile son detayları görüşmek için şehre gideceği kaydedildi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ve Başakşehir takımlarında teknik direktör ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü.

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#Transfer#Süper Lig#Emre Belözoğlu

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