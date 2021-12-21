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Emre Belözoğlu Süper Lig'de tarih yazmaya devam ediyor! Rekor...

#Emre Belözoğlu#Süper Lig#Başakşehir
Emre Belözoğlu Süper Ligde tarih yazmaya devam ediyor Rekor...

Medipol Başakşehir'in başında ligde 10. maçına çıkan ve galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 15 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Başakşehir'in bşaına geçen Belözoğlu, İstanbul ekibiyle 10 lig maçına çıkarken hiç yenilgi almadı.

10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak takımını çıkışa geçiren Belözoğlu, Süper Lig'de de bir ilke imza attı.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir yönetiminde toplamda 20 maça çıkan Belözoğlu; 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Daha önce en hızlı 15 galibiyete ulaşan isim 21 maça Coşkun Özarı olmuştu.

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#Emre Belözoğlu#Süper Lig#Başakşehir

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