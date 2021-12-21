Emre Belözoğlu Süper Lig'de tarih yazmaya devam ediyor! Rekor...

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Başakşehir'in bşaına geçen Belözoğlu, İstanbul ekibiyle 10 lig maçına çıkarken hiç yenilgi almadı.

10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak takımını çıkışa geçiren Belözoğlu, Süper Lig'de de bir ilke imza attı.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir yönetiminde toplamda 20 maça çıkan Belözoğlu; 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Daha önce en hızlı 15 galibiyete ulaşan isim 21 maça Coşkun Özarı olmuştu.